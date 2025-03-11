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Военная операция на Украине ,  
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Небензя заявил об отсутствии в ЕС «вменяемых собеседников»

Сюжет
Военная операция на Украине
Василий Небензя
Василий Небензя (Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP / ТАСС)

У России нет диалога с Евросоюзом, поскольку в ЕС нет «вменяемых собеседников». Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, передает ТАСС.

«Давно уже нет никакого диалога с Евросоюзом, не потому, что мы этот диалог прервали, а потому, что это сделали страны ЕС, и вменяемых собеседников в Европе для нас попросту почти не осталось», — сказал дипломат в Совете Безопасности ООН.

По его словам, Евросоюз превратился в «русофобский блок». Однако Россия готова к разговору с теми странами ЕС, которые руководствуются задачами «мира на континенте».

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Политика
Василий Небензя

В конце февраля Совбез ООН принял проект резолюции по Украине «Путь к миру», которую предложили США. Постпред России при ООН назвал его «шагом в правильном направлении». Он также заявил, что документ — отправная точка для дальнейшего урегулирования кризиса.

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Теги
Василий Небензя Евросоюз мирный план
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