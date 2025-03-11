Небензя заявил об отсутствии в ЕС «вменяемых собеседников»

Василий Небензя (Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP / ТАСС)

У России нет диалога с Евросоюзом, поскольку в ЕС нет «вменяемых собеседников». Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, передает ТАСС.

«Давно уже нет никакого диалога с Евросоюзом, не потому, что мы этот диалог прервали, а потому, что это сделали страны ЕС, и вменяемых собеседников в Европе для нас попросту почти не осталось», — сказал дипломат в Совете Безопасности ООН.

По его словам, Евросоюз превратился в «русофобский блок». Однако Россия готова к разговору с теми странами ЕС, которые руководствуются задачами «мира на континенте».

В конце февраля Совбез ООН принял проект резолюции по Украине «Путь к миру», которую предложили США. Постпред России при ООН назвал его «шагом в правильном направлении». Он также заявил, что документ — отправная точка для дальнейшего урегулирования кризиса.