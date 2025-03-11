 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Четыре женщины через брачную аферу лишили москвича квартиры и сбережений

Четыре женщины через брачную аферу лишили москвича квартиры и сбережений
Video

Полиция в Москве задержала четырех женщин за аферу с недвижимостью и банковским счетом 56-летнего москвича. Об этом сообщает телеграм-канал российской полиции «МВД Медиа».

По данным ведомства, планировавший отъезд из региона потерпевший по рекомендации своей соседки обратился к женщине-юристу за помощью в приватизации его квартиры. В свою очередь, женщина предложила заключить брак и оформить документы на супругу. Женщины нашли для него невесту, на которой он впоследствии женился.

В Москве задержали студентку по подозрению в участии в РДК
Политика
Фото:Владимир Андреев / URA.RU / TACC

После возвращения из длительной командировки потерпевший обнаружил, что его квартира и гаражный бокс проданы третьим лицам, а с его банковского счета пропало более 2,9 млн руб. Обманутый мужчина обратился в полицию.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полиция задержала четырех участниц аферы.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК России). Подозреваемых поместили под домашний арест. Полиция продолжает устанавливать точную сумму ущерба и выяснять все обстоятельства произошедшего.

Ранее специалисты ведущего разработчика технологий для борьбы с киберпреступностью F6 предупредили, что телефонные мошенники стали использовать детей для кражи денежных средств с банковских счетов их родителей. Число подобных атак увеличилось в пять раз за последние два месяца.

Так, в феврале 2025 года специалисты выявили около 600 случаев подобных атак — это почти в пять раз больше, чем за декабрь 2024 года. Средняя сумма ущерба от махинаций составила 80 тыс. руб., а возраст детей варьируется от десяти до 14 лет.

Для начала мошенники устанавливают контакт с детьми. Чаще всего они знакомятся в игровых чатах, но также распространены случаи звонков через мессенджеры — например, якобы от службы доставки. В итоге дети переводят мошенникам деньги со счетов своих родителей.

Читайте РБК в Telegram.

ВТБ Мои Инвестиции

Низкие комиссии. Ежедневная подборка инвестиционных идей

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

Реклама, Банк ВТБ (ПАО), 0+

Теги
Москва полиция уголовное дело женщины брак
Материалы по теме
В Москве задержали стрелявшего в таксиста мужчину
Общество
В Москве задержали группу карманников, похищавших телефоны в метро
Общество
В Москве задержали трех мужчин за взломы офисов и кражи на ₽3 млн
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 12 марта
EUR ЦБ: 93,66 (-1,78) Инвестиции, 17:48 Курс доллара на 12 марта
USD ЦБ: 86,57 (-1,82) Инвестиции, 17:48
Кремль сообщил, что не имеет данных об итогах переговоров США и УкраиныПолитика, 19:53
Вучич обсудил с сыном Трампа стратегическое сотрудничествоПолитика, 19:43
Врач «Динамо» рассказал о сроках восстановления Тюкавина после операцииСпорт, 19:43
Рютте заявил о других способах обеспечить гарантии для УкраиныПолитика, 19:41
Увидеть за один день: как устроена выставка «Путешествие по России»Стиль, 19:39
«Автотор» отреагировал на сообщения о выпуске кроссоверов BMW в РоссииАвто, 19:37
Россия увеличила экспорт вина в январе почти в четыре разаВино, 19:25
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
«В мире Трампа возможно все». Почему падают акции США и что будет дальшеPro, 19:24
Министр обороны Франции выступил против демилитаризации УкраиныПолитика, 19:18
В Кремле заявили, что Путин в курсе деталей операции по прорыву в тыл ВСУПолитика, 19:15
Небензя заявил об отсутствии в ЕС «вменяемых собеседников»Политика, 18:57
Собянин анонсировал выплаты до ₽70 тыс. для ветеранов к юбилею ПобедыОбщество, 18:52
«Авангард» отыгрался с 1:3 в победил в 12-м подряд матче в КХЛСпорт, 18:47
Четыре женщины через брачную аферу лишили москвича квартиры и сбереженийОбщество, 18:46