Четыре женщины через брачную аферу лишили москвича квартиры и сбережений

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Полиция в Москве задержала четырех женщин за аферу с недвижимостью и банковским счетом 56-летнего москвича. Об этом сообщает телеграм-канал российской полиции «МВД Медиа».

По данным ведомства, планировавший отъезд из региона потерпевший по рекомендации своей соседки обратился к женщине-юристу за помощью в приватизации его квартиры. В свою очередь, женщина предложила заключить брак и оформить документы на супругу. Женщины нашли для него невесту, на которой он впоследствии женился.

После возвращения из длительной командировки потерпевший обнаружил, что его квартира и гаражный бокс проданы третьим лицам, а с его банковского счета пропало более 2,9 млн руб. Обманутый мужчина обратился в полицию.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полиция задержала четырех участниц аферы.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК России). Подозреваемых поместили под домашний арест. Полиция продолжает устанавливать точную сумму ущерба и выяснять все обстоятельства произошедшего.

Ранее специалисты ведущего разработчика технологий для борьбы с киберпреступностью F6 предупредили, что телефонные мошенники стали использовать детей для кражи денежных средств с банковских счетов их родителей. Число подобных атак увеличилось в пять раз за последние два месяца.

Так, в феврале 2025 года специалисты выявили около 600 случаев подобных атак — это почти в пять раз больше, чем за декабрь 2024 года. Средняя сумма ущерба от махинаций составила 80 тыс. руб., а возраст детей варьируется от десяти до 14 лет.

Для начала мошенники устанавливают контакт с детьми. Чаще всего они знакомятся в игровых чатах, но также распространены случаи звонков через мессенджеры — например, якобы от службы доставки. В итоге дети переводят мошенникам деньги со счетов своих родителей.