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Политика ,  
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В Москве задержали студентку по подозрению в участии в РДК

Фото: Владимир Андреев / URA.RU / TACC
Фото: Владимир Андреев / URA.RU / TACC

Студентку Российского университета просвещения Полину Костикову задержали по подозрению в вербовке в «Русский добровольческий корпус» (РДК) и «Азове» (обе организации признаны террористическими и запрещены в России), ее заключили в СИЗО, передает ТАСС. Об этом также пишет «РЕН ТВ», не уточняя имя и университет.

По данным агентства, ей вменили ч. 2 ст. 205.5 УК (организация и участие в террористической организации), которая предусматривает максимальное наказание 20 лет лишения свободы и штраф 500 тыс. руб.

Согласно данным в картотеке Останкинского суда Москвы, 6 марта обвиняемой в нарушении ч. 2 ст. 205.5 УК Костиковой П.Ю. избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу ФСБ по Москве.

Как пишет телеграм-канал Baza, 21-летняя первокурсница Госуниверситета просвещения Полина К. в 2022 году вступила в «Азов» и получила позывной Ева. Тогда она находилась в Турции и предложила помощь в вербовке и сборе средств для организации. В августе 2023-го девушка отправилась в Грузию, а в июне 2024-го — в Россию.

Материал дополняется

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