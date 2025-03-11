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Общество ,  
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В Москве возле детской площадки нашли две включенные рации

Фото: АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»

Возле детской площадки в парковой зоне на Живописной улице в Москве обнаружили две включенные рации, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источники экстренных служб столицы.

«В сквере возле детской площадки на лавочке обнаружены две радиостанции во включенном режиме», — сказал собеседник агентства.

Правоохранители сначала оцепили место происшествия, а затем забрали устройства для изучения и поиска их владельцев.

Подобные взорвавшимся в Ливане рации нашлись в продаже в России
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В сентябре 2024 года на российских интернет-сервисах по размещению объявлений обнаружили радиостанции ICOM V82, подобные тем, которые взорвались у членов «Хезболлы» в Ливане. По данным Axios, взрывчатку в устройства последних заранее заложили израильские спецслужбы.

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Теги
радиостанции Москва детская площадка
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