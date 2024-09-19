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Война Израиля с ХАМАС ,  
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Подобные взорвавшимся в Ливане рации нашлись в продаже в России

Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

На российских интернет-сервисах по размещению объявлений продаются радиостанции ICOM V82, подобные тем, которые взорвались накануне у членов «Хезболлы» в Ливане.

17 сентября по всему Ливану взорвались пейджеры, принадлежащие членам «Хезболлы». На следующий день начали взрываться радиостанции ICOM, а также скутеры и автомобили с новейшей электроникой. Пострадали более 3 тыс. человек, более десяти человек погибли.

Подобные взорвавшимся в Ливане рации нашлись в продаже в России
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По информации Almayadeen, во взорвавшихся радиостанциях были установлены литий-ионные аккумуляторы. Взрывчатка была заранее заложена в рации израильскими спецслужбами, а затем они были переданы «Хезболле», передает Axios. Группировка планировала использовать их как часть системы экстренной связи, которая должна была использоваться во время потенциального конфликта с Израилем.

«Хезболла» возложила ответственность за массовые взрывы пейджеров на Израиль и пообещала «справедливый ответ, откуда не ждали».

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радиостанции Ливан взрыв Хезболла
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