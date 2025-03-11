Глава Мелитополя ушла в отставку

Галина Данильченко (Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости)

Галина Данильченко покинет пост главы Мелитополя, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем телеграм-канале.

«Галина Викторовна Данильченко покидает пост главы администрации городского округа Мелитополь в связи с переходом на другое место работы. Депутаты городского совета рассмотрели ее заявление о досрочном прекращении полномочий», — написал губернатор.



Балицкий добавил, что временно исполняющим обязанности главы администрации Мелитополь станет Сергей Золотарев.

ТАСС сообщил, что Данильченко покинула пост главы Мелитополя по собственному желанию. В сообщении агентства также сказано, что Данильченко попросила депутатов городского совета поддержать Золотарева на должности главы Мелитополя.

Мелитополь временно выполняет функции административного центра Запорожской области. Город Запорожье находится под контролем украинских сил.