 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Глава Мелитополя ушла в отставку

Сюжет
Военная операция на Украине
Галина Данильченко
Галина Данильченко (Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости)

Галина Данильченко покинет пост главы Мелитополя, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем телеграм-канале.

«Галина Викторовна Данильченко покидает пост главы администрации городского округа Мелитополь в связи с переходом на другое место работы. Депутаты городского совета рассмотрели ее заявление о досрочном прекращении полномочий», — написал губернатор.

Балицкий сообщил об увольнении главы правительства Запорожской области
Политика
Ирина Гехт

Балицкий добавил, что временно исполняющим обязанности главы администрации Мелитополь станет Сергей Золотарев.

ТАСС сообщил, что Данильченко покинула пост главы Мелитополя по собственному желанию. В сообщении агентства также сказано, что Данильченко попросила депутатов городского совета поддержать Золотарева на должности главы Мелитополя.

Мелитополь временно выполняет функции административного центра Запорожской области. Город Запорожье находится под контролем украинских сил.

Читайте РБК в Telegram.

ВТБ Мои Инвестиции

Низкие комиссии. Ежедневная подборка инвестиционных идей

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

Реклама, Банк ВТБ (ПАО), 0+

Теги
Мелитополь Евгений Балицкий кадровые перестановки
Материалы по теме
Балицкий сообщил об атаке дрона ВСУ на автостоянку вблизи реактора ЗАЭС
Политика
Балицкий назвал вбросом информацию об эвакуации из Васильевского района
Политика
Балицкий сообщил о темпах очистки Бердянской косы от мазута
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 12 марта
EUR ЦБ: 93,66 (-1,78) Инвестиции, 17:48 Курс доллара на 12 марта
USD ЦБ: 86,57 (-1,82) Инвестиции, 17:48
«Суспільне» сообщил, что США и Украина обсуждали в первом раунде встречиПолитика, 18:23
Ethereum подешевел на 33% после совета о его покупке от Эрика ТрампаКрипто, 18:22
На Украине заявили, что полученные F-16 уступают российским Су-35Политика, 18:21
Каким будет ИТ будущегоРБК и Corpsoft24, 18:16
Ермак призвал ЕС не допустить прекращение огня без гарантий безопасностиПолитика, 18:13
В Москве возле детской площадки нашли две включенные рацииОбщество, 18:11
Глава Мелитополя ушла в отставкуПолитика, 18:07
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Пивовары предложили перенести сроки поэкземплярного учета пиваВино, 18:02
Официальный курс доллара упал почти на ₽2 и опустился ниже ₽87Инвестиции, 18:01
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших от дронов в ПодмосковьеПолитика, 17:59
Против женщины, потушившей сигарету о щеку девочки, возбудили делоОбщество, 17:53
Пострадавший при обрушении дома в Белореченске умер в больницеОбщество, 17:51
Глава Совфеда предложила изменить правила выдачи семейной ипотекиНедвижимость, 17:48
Минобороны назвало причину масштабной атаки дронами ВСУПолитика, 17:48