В Томской области усыпили загрызшую младенца таксу

В Томской области усыпили загрызшую младенца до смерти таксу

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Домашнюю таксу, которая загрызла насмерть малолетнюю девочку в Томской области, усыпили, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя регионального Следственного комитета.

«Собаку усыпили», — сказала собеседница.

Трагедия произошла накануне ночью на Коммунистическом проспекте в городе Северске. Такса напала на ребенка, пока тот спал в детской кроватке. Тело девочки «без признаков жизни и с множественными укусами» позже обнаружила мать ребенка.

Следователи завели дело по ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса — причинение смерти по неосторожности. Максимальное наказание по статье — два года лишения свободы.