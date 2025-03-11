Против женщины, потушившей сигарету о щеку девочки, возбудили дело

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В Зеленограде возбуждено уголовное дело против женщины, напавшей на трехлетнюю девочку. Об этом сообщило Главное следственное управление СК России по Москве в своем телеграм-канале.



«В ходе мониторинга средств массовой информации было выявлено сообщение о том, что в парке в Зеленограде женщина, грубо нарушая общественный порядок и выражая пренебрежение к окружающим, напала на малолетнюю девочку», — говорится в сообщении.



Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 213 Уголовного кодекса — хулиганство, максимальное наказание по которой составляет до семи лет лишения свободы.



Официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем телеграм-канале рассказала, что инцидент произошел 8 марта в 16-м микрорайоне Зеленограда. По словам Волк, неизвестная женщина нанесла телесные повреждения малолетнему ребенку, потушив о его щеку сигарету. Она добавила, что на место происшествия незамедлительно прибыли полицейские, которые задержали подозреваемую. Ей оказалась 47-летняя местная жительница, состоящая на учете в психоневрологическом диспансере.



Об происшествии первым сообщил телеграм-канал «Осторожно, Москва». В сообщении канала приводится цитата отца девочки, который гулял с ребенком в парке в момент, когда было совершено нападение. По его словам, у женщины с собой был нож.



Уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская сообщила, что подвергшейся нападению девочке не потребовалась госпитализация. Она добавила, что информация о наличии у нападавшей холодного оружия не подтвердилась.