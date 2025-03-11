Путин призвал поднимать уровень доходов населения в Архангельской области
Президент Владимир Путин призвал поднимать уровень доходов в Архангельской области. Об этом он заявил во время встречи с главой региона Александром Цыбульским, стенограмма встречи размещена на сайте Кремля.
Путин также напомнил о продолжающемся оттоке населения.
«Для того, чтобы кардинально ситуацию поменять <...> уровень доходов нужно поднимать», — сказал президент.
Кроме этого, он отметил двукратный рост занятости в Архангельской области и назвал это «хорошим показателем и предпосылкой к тому, что уровень доходов будет подниматься постепенно». По словам Путина, региона набрал необходимый темп развития, «чтобы люди чувствовали изменения».
В августе 2024 года Росстат сообщил, что реальные располагаемые доходы россиян выросли почти на 10% во втором квартале года. Это стало максимальным показателем с 2014 года, от которого Росстат ведет статистический ряд.
По словам экспертов главной причиной роста доходов в 2024 году — стремительный рост зарплат в условиях дефицита кадров.
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