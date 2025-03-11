Путин призвал поднимать уровень доходов населения в Архангельской области

Путин о ситуации в Архангельской области: уровень доходов нужно поднимать

Архангельск (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

Президент Владимир Путин призвал поднимать уровень доходов в Архангельской области. Об этом он заявил во время встречи с главой региона Александром Цыбульским, стенограмма встречи размещена на сайте Кремля.

Путин также напомнил о продолжающемся оттоке населения.

«Для того, чтобы кардинально ситуацию поменять <...> уровень доходов нужно поднимать», — сказал президент.

Кроме этого, он отметил двукратный рост занятости в Архангельской области и назвал это «хорошим показателем и предпосылкой к тому, что уровень доходов будет подниматься постепенно». По словам Путина, региона набрал необходимый темп развития, «чтобы люди чувствовали изменения».

В августе 2024 года Росстат сообщил, что реальные располагаемые доходы россиян выросли почти на 10% во втором квартале года. Это стало максимальным показателем с 2014 года, от которого Росстат ведет статистический ряд.

По словам экспертов главной причиной роста доходов в 2024 году — стремительный рост зарплат в условиях дефицита кадров.