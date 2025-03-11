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Эксперты назвали семь стран с качеством воздуха по стандартам ВОЗ

IQAir: только семь стран соответствуют стандартам ВОЗ по качеству воздуха
Дакка,&nbsp;Бангладеш
Дакка, Бангладеш (Фото: Sazzad Hossain / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Только семь стран соответствовали стандартам качества воздуха Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в 2024 году, согласно данным, собранным компанией по мониторингу качества воздуха IQAir. О результатах исследования сообщил Reuters.

По данным IQAir, странами с самым чистым воздухом в 2024 году стали Австралия, Новая Зеландия, Багамские острова, Барбадос, Гренада, Эстония и Исландия.

Странами с самым загрязненным воздухом в мире в 2024 году признаны Чад, Бангладеш, Конго, Пакистан и Индия. В последней находятся шесть из девяти самых загрязненных городов мира, в том числе лидер списка — промышленный город Бирнихат на северо-востоке страны.

Эксперты полагают, что реальные показатели уровня загрязнения воздуха могут быть значительно выше, поскольку во многих частях мира невозможно провести более точные исследования.

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Специалисты IQAir проанализировали данные с 40 тыс. станций мониторинга качества воздуха в 8 954 местах в 138 странах. Чтобы составить рейтинг, исследователи использовали средние значения данных о загрязнении воздуха, полученные в режиме реального времени на уровне земли за календарный год.

По данным ВОЗ, ежегодно загрязнение воздуха является причиной преждевременной смерти более семи миллионов человек во всем мире.

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Теги
загрязение воздуха Чад Бангладеш ВОЗ Госдепартамент США
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