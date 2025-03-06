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«Северсталь» назвала недостоверными исследования воздуха в Череповце

Рабочий в коксовом цехе №&nbsp;1 Череповецкого металлургического комбината, который входит в состав компании &laquo;Северсталь&raquo;
Рабочий в коксовом цехе № 1 Череповецкого металлургического комбината, который входит в состав компании «Северсталь» (Фото: Александр Коркка / РИА Новости)

Исследование воздуха в Череповце, выполненное по заказу партии «Новые люди», оказались «недостоверными и юридически ничтожными», заявили РБК в пресс-службе «Северстали».

Накануне, 5 марта, депутат Вологодской городской Думы, секретарь Совета Регионального отделения партии «Новые люди» Александр Борисов написал в своем телеграм-канале, что в Череповце независимые исследования подтвердили «серьезные превышения предельно допустимой концентрации токсичных веществ», в частности, по фенолу, формальдегиду и бензолу.

В тот же день глава Вологодской области Георгий Филимонов поднял на совещании в правительстве области вопрос загрязнения воздуха в Череповце.

«В ответ на запрос «Северстали» Росаккредитация официально подтвердила, что все протоколы, в которых были указаны превышения гигиенических нормативов загрязнения воздуха недействительными и отозваны. При этом недействительные протоколы «исследований», на которые ссылался Борисов, вообще не зарегистрированы в федеральной государственной системе в области аккредитации, сведения по ним попросту отсутствуют», — пояснили в пресс-службе Северстали.

«Северсталь» заявила о «технологическом инциденте» на заводе в Череповце
Общество
Фото:Петр Ковалев / ТАСС


«Экологическая ответственность — это не повод для спекуляций, а зона профессионального диалога <...> По итогам 2024 года мы достигли снижения совокупного объема валовых выбросов на 90,9 тыс. тонн (30,7% от уровня 2017 года), а выбросов загрязняющих веществ (ПЗВ) — на 15,3 тыс. тонн (27,6%)», — заявили в компании.

В ответ Борисов написал в своем телеграм-канале, что «кому-то очень не хочется, чтобы этот процесс шел дальше». Он подчеркнул, что ситуацию нужно проверить повторно, для этого уже создается рабочая группа, «которая проведет новые независимые замеры».

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Теги
Череповец Северсталь загрязнение воздуха новости
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