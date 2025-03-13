Эксперты выяснили, насколько хорошо учились в школе нынешние руководители
Большинство будущих руководителей в школе были хорошистами, на отлично учились 27%, получали двойки и тройки 15%. Такие данные показало исследование образовательной компании Maximum Education и платформы онлайн-рекрутинга hh.ru (есть у РБК).
Хорошистами чаще были нынешние управленцы в сфере IT (52%), HR (55%), финансов и экономики (60%), энергетике (60%), юриспруденции (57%) и на госслужбе (60%).
На отлично училась большая часть руководителей в сфере науки и медицины (67%), электроники и робототехники (63%) и космонавтики (60%). Меньше всего отличников оказалось впоследствии в рекламе и PR (9%) и логистике (11%).
Почти половина (48%) опрошенных топ-менеджеров считают, что оценки в школе важны, поскольку мотивируют усердно работать и достигать высоких результатов. Только 3% опрошенных находят оценки и обучение в вузе малозначимыми для будущего своего ребенка.
Перспектива поступить в престижное учебное заведение — хорошая мотивация для 27% опрошенных школьников, отмечают авторы исследования. Еще 31% отличников и хорошистов уверены, что успешная учеба обеспечит им более высокие доходы в будущем. Просто интересно учиться 13% респондентам.
Около трети троечников и двоечников (29%) ответили, что им трудно и неинтересно осваивать школьную программу, еще 19% полагают, что достичь успеха можно и без хороших оценок.
При этом большая часть школьников (71%) хотели бы занять руководящую должность в будущем.
В декабре 2024 года глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что выпускников следует принимать в вузы не только на основе единого госэкзамена (ЕГЭ), но и среднего балла по каждому предмету.
В январе 2025 года эту идею — ввести для выпускников школ «интегральную» оценку, которая отражала бы знания по всем предметам, — поддержала президент Российской академии образования Ольга Васильева. По ее словам, результаты ЕГЭ пока не могут в полной мере отражать «все достижения выпускника, его способности и таланты в комплексе».
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