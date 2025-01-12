 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Глава РАО поддержала введение интегральной оценки для выпускников школ

Глава РАО Васильева поддержала введение интегральной оценки для выпускников школ
Фото: Эрик Романенко / ТАСС
Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Предложение ввести для выпускников школ «интегральную» оценку, которая отражала бы знания по всем предметам, является разумной идеей, заявила ТАСС президент Российской академии образования (РАО) Ольга Васильева.

Она отметила, что результаты за единый госэкзамен (ЕГЭ) пока не могут в полной мере отражать «все достижения выпускника, его способности и таланты в комплексе».

«Я много раз повторяла, что итог обучения в школе — результат, которого ребенок достигает по всем предметам, а не только по тем, которые он выбрал на ЕГЭ», — подчеркнула Васильева.

Фадеев предложил оценивать знания выпускников школ как в СССР
Общество
Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС

В начале декабря глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека заявил, что выпускников следует принимать в вузы не только на основе ЕГЭ, но и среднего балла по каждому предмету.

«Нужна некая интегральная оценка знаний выпускников школ, например средний балл, как это было в Советском Союзе», — сказал он и предложил рассчитывать этот балл по оценкам ученика за четверти или полугодия.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко в конце декабря отметил, что вопрос о возможности введения интегральной оценки обсудят вместе с учителями в рамках подготовки стратегии развития образования России на период до 2036 года.

Читайте РБК в Telegram.

В Сочи произошло землетрясение

Как выглядит и что таит в себе Гренландия

Мужчина в Ярославле упал с 19 этажа и выжил. Видео

Marca узнала о переговорах Месси по новому контракту

Как вырастут тарифы за коммунальные услуги в 2025 году

Как тушат пожары в Калифорнии. Видео

Рейтинг лучших акций 2024 года

Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь

Крупные города с самым подорожавшим жильем. Список

Самые продаваемые машины в России в 2024 году. Список

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
РАО Ольга Васильева оценки школы выпускники ЕГЭ
Материалы по теме
Комитет Госдумы отклонил проект об альтернативе ЕГЭ
Общество
Минпросвещения и Минобрнауки назвали минимальные баллы ЕГЭ
Общество
Фадеев предложил оценивать знания выпускников школ как в СССР
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 января
EUR ЦБ: 105,05 (-0,04) Инвестиции, 10 янв, 17:58 Курс доллара на 11 января
USD ЦБ: 101,91 (-0,38) Инвестиции, 10 янв, 17:58
Глава РАО поддержала введение интегральной оценки для выпускников школОбщество, 13:30
Задержанный после смерти пациентки главврач ушел на спецоперациюПолитика, 13:27
Более 30 самолетов ушли на запасные аэродромы из-за ограничений в ПулковоОбщество, 13:24
Алавиты заявили о страхе за будущее после смены власти в СирииПолитика, 13:11
Россиянка проиграла второй бой подряд в UFC и ударила тренераСпорт, 12:56
Внук Пугачевой рассказал о ситуации с пожарами в Лос-АнджелесеОбщество, 12:53
Пушилин сообщил о еще двух пострадавших в ДТП с рейсовым автобусом в ДНРОбщество, 12:44
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Как снабжают электроэнергией крупные научные центрыРБК и Россети, 12:35
Почему Индия планирует отказаться от нефти уже через 15 летОтрасли, 12:32
У дома Харрис в Калифорнии задержали двух нарушителей комендантского часаОбщество, 12:26
Мирра Андреева стартовала с победы на Australian OpenСпорт, 12:26
Росстат оценил разрыв в зарплатах мужчин и женщин в РоссииЭкономика, 12:24
Российские военные взяли Янтарное в ДНРПолитика, 12:06
Более 20 самолетов ушли на запасные аэродромы из-за ограничений в ПулковоОбщество, 11:54