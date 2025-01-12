Глава РАО поддержала введение интегральной оценки для выпускников школ

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Предложение ввести для выпускников школ «интегральную» оценку, которая отражала бы знания по всем предметам, является разумной идеей, заявила ТАСС президент Российской академии образования (РАО) Ольга Васильева.

Она отметила, что результаты за единый госэкзамен (ЕГЭ) пока не могут в полной мере отражать «все достижения выпускника, его способности и таланты в комплексе».

«Я много раз повторяла, что итог обучения в школе — результат, которого ребенок достигает по всем предметам, а не только по тем, которые он выбрал на ЕГЭ», — подчеркнула Васильева.

В начале декабря глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека заявил, что выпускников следует принимать в вузы не только на основе ЕГЭ, но и среднего балла по каждому предмету.

«Нужна некая интегральная оценка знаний выпускников школ, например средний балл, как это было в Советском Союзе», — сказал он и предложил рассчитывать этот балл по оценкам ученика за четверти или полугодия.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко в конце декабря отметил, что вопрос о возможности введения интегральной оценки обсудят вместе с учителями в рамках подготовки стратегии развития образования России на период до 2036 года.