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Bild сообщил о наркотической «эпидемии» во Франкфурте-на-Майне

Bild сообщил о фентаниловой эпидемии во Франкфурте-на-Майне
Франкфурт-на-Майне
Франкфурт-на-Майне (Фото: Thomas Lohnes / Getty Images)

Власти немецкого Франкфурта-на-Майне зафиксировали быстрое распространение наркотического опиоида фентанила, пишет Bild.

Выборочное исследование показало, что более половины наркоманов, употреблявших героин, уже принимают фентанил: это вещество обнаружили в 21 из 37 образцов.

Фентанил приводит к остановке дыхания в состоянии алкогольного опьянения, чтобы убить человека, достаточно всего нескольких кусочков фентанила размером с крупинку соли, рассказал Bild советник по вопросам здравоохранения города Эльке Войтль.

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Рост употребления наркотика, сырье для которого производят в Китае, стал полной неожиданностью для властей, поскольку всего год назад речь шла о единичных случаях, отмечает издание.

По словам советника мэра Питера Постлеба, «эпидемия» стала «абсолютной катастрофой» для района Банхофсвиртель (расположен рядом с центральным вокзалом), наводненного фентанилом. 

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Теги
наркотики Германия Франкфурт-на-Майне
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