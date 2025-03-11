Владимирский губернатор сообщил о последствиях падения беспилотников

Фото: Минобороны России / Global Look Press

Во Владимирской области в ночь на 11 марта уничтожены четыре беспилотника. Об этом сообщил губернатор Александр Авдеев.

По его словам, два беспилотника были подавлены в Киржачском районе, еще один упал в Александровском районе. Также один БПЛА упал «в районе станции Юрьевец на железную дорогу». После удара «повреждения незначительные, движение поездов на Горьковской железной дороге нормальное, не прерывалось, не прекращалось», сообщил Авдеев.

Он добавил, что, «по неподтвержденным данным», были уничтожены еще два дрона — в Петушинском и Александровском районах. Информацию об этом проверяют специальные службы на местах, уточнил он.

По данным Минобороны, российские силы ПВО перехватили за ночь 337 украинских беспилотников над территорией России. Больше всего было сбито дронов над Курской областью (126) и над Московской (91).