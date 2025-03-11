Редактор WP уволилась после критики владельца издания Безоса

Редактор отдела мнений The Washington Post Рут Маркус, уволилась после того, как руководство газеты отказалось публиковать ее колонку с критикой изменений, внесенных владельцем издания Джеффом Безосом. Об этом сообщает Bloomberg. Маркус проработала в WP более 40 лет.

«Заявление Джеффа о том, что отныне в разделе мнений не будут публиковаться взгляды, расходящиеся с принципами личных свобод и свободного рынка, ставит под угрозу доверие читателей», — говорится в письме редактора об отставке, полученном NPR.

Накануне Безос выпустил заявление, в котором сообщил, что раздел «Мнения» будет радикально меняться, поддерживая «личные свободы и свободный рынок». По информации NPR, Маркус написала колонку, отклоняющуюся от рекомендаций Безоса, но генеральный директор WP Уильям Льюис не стал ее публиковать.

Как сообщает агентство, ранее WP покинули другие журналисты, включая редактора отдела мнений Дэвида Шипли, ушедшего в феврале. В октябре 2024 года газета прекратила практику поддержки кандидатов на президентских выборах, что привело к оттоку подписчиков. По данным NPR, после изменений в разделе мнений в прошлом месяце более 75 тыс. человек отказались от подписки.

Действующие и бывшие сотрудники WP в феврале выразили недовольство решением Безоса публиковать в разделе «Мнения» только материалы, поддерживающие «личные свободы и свободный рынок». Бывший главный редактор WP Марти Барон назвал это «предательством принципов газеты», а экс-редактор Кэмерон Барр заявил, что прекращает сотрудничество с изданием. По данным CNN, решение вызвало шок в редакции и недовольство читателей.

Ранее Безос уже вмешивался в редакционную политику WP, в частности, отменил публикацию поддержки кандидата от демократов Камалы Харрис, что привело к потере 250 тыс. подписчиков.

Джефф Безос — основатель Amazon и аэрокосмической компании Blue Origin, один из самых богатых людей мира. По данным Forbes, на конец февраля 2025 года его состояние оценивалось в $223,8 млрд.