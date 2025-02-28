Журналисты WP раскритиковали решение Безоса о смене редакционной политики

Безос накануне объявил о решении публиковать в разделе «Мнения» только тексты в поддержку «защиты личных свобод и свободного рынка». Это раскритиковали бывшие и действующие журналисты, они обвинили Безоса в предательстве принципов

Джефф Безос (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Действующие и бывшие сотрудники американской газеты The Washington Post (WP) раскритиковали решение владельца издания Джеффа Безоса изменить редакционную политику раздела «Мнения» и сконцентрировать его исключительно на «защите личных свобод и свободного рынка». Об этом сообщает телеканал CNN.

Накануне Безос выпустил заявление, в котором сообщил, что в этом разделе теперь будут публиковаться мнения «в поддержку и защиту» двух «столпов» — личных свобод и свободного рынка. Точки зрения, «противоречащие этим столпам, будут оставлены для публикации другими», говорилось в заявлении предпринимателя в X.

Заявление Безоса вызвало шок в редакции WP, встревожив как нынешних, так и бывших сотрудников, пишет CNN. Марти Барон, бывший главный редактор WP, под руководством которого издание получило 11 Пулицеровских премий, заявил CNN, что Безос по иронии судьбы подорвал личные свободы, «трусливо уступив президенту, который не проявляет никакого уважения к свободе». Он обвинил предпринимателя в предательстве принципов газеты, а также в том, что он поставил коммерческие интересы других своих компаний выше WP.

«Всего несколько недель назад The Post называла себя изданием, освещающим события «вся Америка». Теперь его страницы с мнениями будут открыты только для части Америки — тех, кто думает точно так же, как он (Безос. — РБК)», — сказал CNN журналист.

Телеканал также обратил внимание на пост бывшего старшего управляющего редактора WP Кэмерона Барра в социальной сети LinkedIn (заблокирована в России). Он сообщил, что прекращает свое «профессиональное сотрудничество» с газетой, и добавил, что изменения редакционной политики Безосом являются «неприемлемым подрывом его приверженности публикации здорового многообразия мнений и аргументов».

Недовольство выразили и действующие журналисты WP, среди которых — редакторы из разных отделов. Автоматический алгоритм, разработанный редакцией, также выявил «значительное недовольство» читателей и подписчиков в комментариях, пишет CNN.

Безос неоднократно влиял на редакционную политику WP. Так, в октябре он принял решение не публиковать материал в поддержку кандидата в президенты от демократов Камалы Харрис, уже подготовленный редакцией, чем нарушил почти 50-летнюю традицию. По словам бывшего редактора раздела «Мнения» Дэвида Шипли, о добровольном уходе которого с должности также накануне объявил Безос, это стоило WP 250 тыс. подписчиков.

Безос — основатель Amazon и аэрокосмической компании Blue Origin, один из богатейших людей планеты. Газета The Wall Street Journal поставила его на второе место среди наиболее состоятельных бизнесменов (капитал — $263,8 млрд). Forbes оценивает его состояние в $223,8 млрд, а Bloomberg — в $230 млрд. В обоих случаях это ставит его на третью позицию в списках богатейших людей планеты по версии изданий.