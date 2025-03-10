Хинштейн: три человека погибли при ударе по ТЦ в Курской области

Три человека погибли при ударе по торговому центру в Курской области

Удар нанесен по торговому центру в Беловском районе Курской области. Помимо трех погибших еще 9 человек пострадали, среди раненых — дети 13-14 лет

Фото: сервис «Яндекс.Карты»

В результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по торговому центру «Добрыня» в слободе Белой Беловского района Курской области погибли, предварительно, три человека, сообщает врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«По предварительным данным, три человека погибли, девять — получили ранения различной степени тяжести. В числе раненых — четверо подростков 13-14 лет», — написал он в своем телеграм-канале.

Всех пострадавших госпитализировали в районную больницу, в ближайшее время их доставят авиацией в областную клиническую больницу. Хинштейн добавил, что взял ситуацию на личный контроль.

ТЦ «Добрыня» находится на улице Журавского 81. Центральная районная больница, куда доставили пострадавших, расположена рядом с ТЦ, расстояние между ними не превышает одного километра.

Накануне ВСУ нанесли удар двумя ракетами с помощью системы залпового огня HIMARS по рынку в селе Великие Копани Херсонской области. Сначала сообщалось, что погиб один человек, однако на 10 марта число жертв выросло до шести, сообщал пресс-секретарь губернатора Владимир Василенко. Пострадали еще восемь человек.