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Военная операция на Украине ,  
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Три человека погибли при ударе по торговому центру в Курской области

Хинштейн: три человека погибли при ударе по ТЦ в Курской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Удар нанесен по торговому центру в Беловском районе Курской области. Помимо трех погибших еще 9 человек пострадали, среди раненых — дети 13-14 лет
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

В результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по торговому центру «Добрыня» в слободе Белой Беловского района Курской области погибли, предварительно, три человека, сообщает врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«По предварительным данным, три человека погибли, девять — получили ранения различной степени тяжести. В числе раненых — четверо подростков 13-14 лет», — написал он в своем телеграм-канале.

Всех пострадавших госпитализировали в районную больницу, в ближайшее время их доставят авиацией в областную клиническую больницу. Хинштейн добавил, что взял ситуацию на личный контроль.

ТЦ «Добрыня» находится на улице Журавского 81. Центральная районная больница, куда доставили пострадавших, расположена рядом с ТЦ, расстояние между ними не превышает одного километра.

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Фото:Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Накануне ВСУ нанесли удар двумя ракетами с помощью системы залпового огня HIMARS по рынку в селе Великие Копани Херсонской области. Сначала сообщалось, что погиб один человек, однако на 10 марта число жертв выросло до шести, сообщал пресс-секретарь губернатора Владимир Василенко. Пострадали еще восемь человек.

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Персоны
Полина Харчевникова
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Александр Хинштейн фото

Александр Хинштейн

политик, врио губернатора Курской области
26 октября 1974 года
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