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«РИА Новости» сообщило, что Артемию Лебедеву выписали штраф

«РИА Новости»: Лебедеву выписали штраф за осквернение религиозных символов

Суд в Москве оштрафовал дизайнера и блогера Артемия Лебедева за публичное осквернение религиозных символов, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на судебные документы.

О чем именно идет речь, агентство не уточнило.

Протокол поступил в суд еще в конце февраля, однако его вернули отделу МВД по району Измайлово для устранения недостатков: в материалах не было информации о том, что протокол был вручен Лебедеву, как того требует законодательство.

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7 марта суд признал Лебедева виновным в нарушении ч. 2 статьи 5.26. КоАП России — умышленное публичное осквернение религиозных символов. Максимальное наказание по этой части — 200 тыс. руб. (для должностных лиц).

Дизайнеру назначили штраф, однако в суде его сумму агентству не уточнили.

В 2021 году Следственный комитет проверил слова Лебедева о бесполезном «созерцании мощей» на предмет нарушения права на свободу совести и вероисповеданий. Тогда дизайнер написал в своем телеграм-канале пост, в котором нецензурно высказался о мощах святых, в том числе о преподобном Сергии Радонежском, а также об останках Владимира Ленина, Ким Ир Сена и Мао Цзедуна.

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Артемий Лебедев осквернение штраф
Артемий Лебедев фото

Артемий Лебедев

дизайнер, блогер, предприниматель
13 февраля 1975 года
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