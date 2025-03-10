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Политика ,  
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Маск назвал главу МИД Польши «марионеткой Сороса»

Илон Маск
Илон Маск (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Бизнесмен и глава Департамента по повышению эффективности работы правительства США Илон Маск назвал главу МИД Польши Радослава Сикорского «марионеткой Сороса». Об этом он написал в своей социальной сети X.

«Да, он марионетка Сороса», — ответил Маск на пост одного из пользователей соцсети, который называет себя «самым большим сторонником Трампа в Польше». В публикации говорилось, что Сикорский и сын американского финансиста Джорджа Сороса Алекс являются друзьями.

Джордж Сорос — американский финансист и трейдер. Основатель фондов «Открытое общество» (признаны нежелательными на территории России), деятельность которых, как декларируется, направлена на развитие демократии в странах мира.

Его часто обвиняли в «финансировании организации смены власти» и вмешательстве во внутренние дела в различных государствах.

Алекс Сорос — американский филантроп, один из пяти сыновей финансиста. Он является председателем фондов «Открытое общество».

Маск назвал главу МИД Польши маленьким человеком после слов о Starlink
Политика
Радослав Сикорский

Накануне Маск назвал Сикорского «маленьким человеком». Так бизнесмен отреагировал на заявление Сикорского с предупреждением, что, если SpaceX покажет себя ненадежным поставщиком, Польше придется искать других. Министр тогда отметил, что Варшава ежегодно тратит на обеспечение Starlink на Украине $50 млн.

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Илон Маск Радослав Сикорский Польша Джордж Сорос
Илон Маск фото

Илон Маск

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX, советник Трампа
28 июня 1971 года
Джордж Сорос фото

Джордж Сорос

финансист, инвестор, филантроп
12 августа 1930 года
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