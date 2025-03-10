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В Новой Москве загорелся рынок на 300 кв. м

В Новой Москве загорелся рынок на 300 кв. м
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Пожар начался в павильонах на рынке в Филимонковском районе в Новой Москве, сотрудники МЧС уже потушили пламя, сообщили РБК в пресс-службе МЧС Москвы.

В этом районе находится рынок «Московский ряд».

В министерстве уточнили, что загорелись товары народного потребления, тара, обшивка стен и продукция в торговых павильонах. Предварительно, площадь возгорания составила 300 кв. м.

По данным телеграм-канала SHOT, сначала загорелась палатка с фруктами, затем пламя перешло на другие торговые ряды. По предварительным данным, никто не пострадал.

Как рассказали в МЧС, спасатели эвакуировали 40 человек из соседнего здания.

Площадь пожара в здании рынка в Барнауле выросла до 1,1 тыс. кв. м
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Накануне здание рынка загорелось в Барнауле в Алтайском крае. Площадь пожара достигла 1,1 тыс. кв. м. Возгорание произошло на «Теплом рынке» — это одноэтажное кирпичное здание.

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