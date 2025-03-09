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Площадь пожара в здании рынка в Барнауле выросла до 1,1 тыс. кв. м

Площадь пожара в здании рынка в Барнауле выросла до 1,1 тыс. кв. м
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В Барнауле горит здание рынка. Площадь пожара достигла 1,1 тыс. кв. м, сообщает пресс-служба управления МЧС по Алтайскому краю.

«Площадь пожара составляет 1100 кв. м», — говорится в сообщении. По данным на 16:12 мск, пожар тушат 78 человек и 24 единицы техники. Из них от МЧС России работают 69 человек и 21 единица техники.

Ведомство уточнило, что информация о возгорании поступила в 15:21 мск, горящее здание находится на улице Целинная, 3. По этому адресу располагается «Теплый рынок» — это одноэтажное кирпичное здание.

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На кадрах, которые опубликовала пресс-служба МЧС в телеграм-канале, также видна вывеска с названием рынка. По ее данным, в ликвидации возгорания участвуют 70 сотрудников и 21 единица техники.

Ранее, в 16:24 мск, ведомство написало, что площадь пожара составляла 500 кв. м. Предварительно, никто не пострадал.

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Теги
Барнаул пожар Алтайский край МЧС
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