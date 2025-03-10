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Путин наградил орденами спикера парламента Азербайджана и Ирину Аллегрову

Ирина Аллегрова
Ирина Аллегрова (Фото: Павел Бедняков / РИА Новости)

Президент Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами России. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Так, Путин наградил орденом Дружбы спикера Милли меджлиса (парламента) Азербайджана Сахибу Гафарову за заслуги в укреплении российско-азербайджанских отношений.

Президент также наградил орденом «За заслуги в культуре и искусстве» народную артистку России, певицу Ирину Аллегрову. В документе сказано, что награда вручена за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.

Путин наградил Боярского орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени
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Михаил Боярский

Аллегрова родилась в Ростове-на-Дону 20 января 1952 года. В 1970 году начала работать в Государственном эстрадном оркестре Армянской ССР под управлением Константина Орбеляна.

В 1984 году продюсер Владимир Дубовицкий привел Аллегрову на прослушивание к Оскару Фельцману. Тот написал для певицы песню «Голос ребенка». С ней она впервые выступила на фестивале «Песня года» в 1985 году. Вскоре Аллегрова стала солисткой ансамбля «Огни Москвы». В 1990 году Аллегрова решила уйти из группы, и началась ее карьера как сольной артистки.

В 2002 году Аллегрова удостоилась звания заслуженной артистки России, в 2010 году — народной. Певица — обладательница нескольких «Золотых граммофонов».

В конце декабря Путин подписал указ о награждении артиста Михаила Боярского орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность.

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Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Ирина Аллегрова фото

Ирина Аллегрова

певица
20 января 1952 года
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