Путин наградил орденами спикера парламента Азербайджана и Ирину Аллегрову

Президент Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами России. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Так, Путин наградил орденом Дружбы спикера Милли меджлиса (парламента) Азербайджана Сахибу Гафарову за заслуги в укреплении российско-азербайджанских отношений.

Президент также наградил орденом «За заслуги в культуре и искусстве» народную артистку России, певицу Ирину Аллегрову. В документе сказано, что награда вручена за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.

Аллегрова родилась в Ростове-на-Дону 20 января 1952 года. В 1970 году начала работать в Государственном эстрадном оркестре Армянской ССР под управлением Константина Орбеляна.

В 1984 году продюсер Владимир Дубовицкий привел Аллегрову на прослушивание к Оскару Фельцману. Тот написал для певицы песню «Голос ребенка». С ней она впервые выступила на фестивале «Песня года» в 1985 году. Вскоре Аллегрова стала солисткой ансамбля «Огни Москвы». В 1990 году Аллегрова решила уйти из группы, и началась ее карьера как сольной артистки.

В 2002 году Аллегрова удостоилась звания заслуженной артистки России, в 2010 году — народной. Певица — обладательница нескольких «Золотых граммофонов».