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Путин поручил готовиться к 500-летию освоения Северного морского пути

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В России появился комитет по организации празднования 500-летия освоения Северного морского пути (СМП). Указ о его образовании подписал президент Владимир Путин, документ размещен на сайте официального публикования правовых актов.

«Образовать организационный комитет по подготовке и проведению празднования 500-летия начала освоения Россией
Северного морского пути», — говорится в сообщении.

Председателем комитета стал помощник президента Николай Патрушев. Ему поручили за месяц, в частности, утвердить состав комитета и разработать план мероприятий по подготовке и проведению праздника.

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Впервые о возможности практического использования СМП заявил русский дипломат Дмитрий Герасимов в 1525 году. Он составил первый проект морского пути из Студеного моря до устья Оби.

СМП официально стартует в Мурманске, первая часть его маршрута пролегает вдоль Западной и Восточной Сибири до побережья Чукотки, далее через Берингов пролив трасса проходит до Владивостока.

Северный морской путь — логистический коридор, который позволяет вывозить на экспорт энергетические и минеральные ресурсы из северных регионов России. Он также обеспечивает транспортировку морем в азиатские страны части нефтяных грузов, которые Россия раньше экспортировала в Европу, но после введения санкций потеряла эту возможность.

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Теги
Северный морской путь Россия комитет празднование
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