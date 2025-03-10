Умер автор слов гимна Петербурга Олег Чупров

Олег Чупров (Фото: Президентская библиотека в Коми / VK)

Автор слов гимна Санкт-Петербурга «Державный град, возвышайся над Невою», поэт и журналист Олег Чупров умер в возрасте 86 лет. Об этом сообщили в Санкт-Петербургском отделении Союза писателей России.



В комментарии ТАСС председатель отделения Борис Орлов сообщил, что в последние годы Чупров «очень болел».

«Последние годы он очень болел и у нас последний раз появлялся до пандемии, но мы общались по телефону. Мы были с ним знакомы более 30 лет — он был патриотом нашей Родины и прекрасным поэтом, замечательным журналистом. Когда объявили конкурс на гимн, он принял участие, потому что у него уже был опыт создания подобных текстов — он написал гимны сразу нескольким учреждениям. А ведь до него гимн нашего города долгое время исполнялся без слов», — сказал Орлов.



Как сказано на сайте петербургского отделения Союза писателей, Олег Чупров родился в селе Объячево Прилузского района Коми АССР. В 1959 году он поступил в Ленинградский университет, где проучился три года, после чего стал работать журналистом на радио. В 1974 году окончил Литературный институт им. Горького в Москве. В 1991 году стал членом Союза писателей СССР, в 2001 году — членом Союза писателей России.

Чупров также работал с популярными композиторами. Песни на слова Чупрова исполняли Иосиф Кобзон, Эдуард Хиль, Муслим Магомаев, Эдита Пьеха, Андрей Миронов и другие.