Умер автор песен Зыкиной и Киркорова композитор Юрий Мартынов

Советский и российский композитор Юрий Мартынов умер 1 марта на 68-м году жизни, сообщила поэт и композитор Ирина Дрокова.

«Композитор, музыкант, пианист, президент клуба [имени своего брата] Евгения Мартынова, заслуженный деятель России <...> он писал от руки партитуры и это было отдельным видом искусства», — написала она на своей странице во «ВКонтакте».

Произведения Юрия Мартынова исполняли такие музыканты, как Аурика Ротару, Филипп Киркоров, Леонид Серебренников, Николай Караченцов, Людмила Зыкина, Ольга Зарубина, Азиза, Сергей Беликов, Виктор Салтыков и другие.

Мартынов родился 17 апреля 1957 в Артемовске (ДНР, в то время — Донецкая область Украинской ССР), он младший брат советского композитора и певца Евгения Мартынова. Юрий сначала окончил Артемовское государственное музыкальное училище по классу фортепиано, затем в 1982 году окончил Московскую государственную консерваторию имени П. И. Чайковского.

В 1993 году Мартынов основал и возглавил «Клуб Евгения Мартынова». Учреждение занимается творческой и благотворительной деятельностью.