 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Умер автор песен Зыкиной и Киркорова композитор Юрий Мартынов

Советский и российский композитор Юрий Мартынов умер 1 марта на 68-м году жизни, сообщила поэт и композитор Ирина Дрокова.

«Композитор, музыкант, пианист, президент клуба [имени своего брата] Евгения Мартынова, заслуженный деятель России <...> он писал от руки партитуры и это было отдельным видом искусства», — написала она на своей странице во «ВКонтакте».

Произведения Юрия Мартынова исполняли такие музыканты, как Аурика Ротару, Филипп Киркоров, Леонид Серебренников, Николай Караченцов, Людмила Зыкина, Ольга Зарубина, Азиза, Сергей Беликов, Виктор Салтыков и другие.

Умер трехкратный олимпийский чемпион по борьбе Бувайсар Сайтиев
Спорт
Бувайсар Сайтиев

Мартынов родился 17 апреля 1957 в Артемовске (ДНР, в то время — Донецкая область Украинской ССР), он младший брат советского композитора и певца Евгения Мартынова. Юрий сначала окончил Артемовское государственное музыкальное училище по классу фортепиано, затем в 1982 году окончил Московскую государственную консерваторию имени П. И. Чайковского.

В 1993 году Мартынов основал и возглавил «Клуб Евгения Мартынова». Учреждение занимается творческой и благотворительной деятельностью.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп выгнал Зеленского из Белого дома

Госдепартамент США прекратил поддержку восстановления энергосети Украины

Полное видео конфликта Зеленского, Трампа и Вэнса

Трамп обвинил Зеленского в оскорблении США

Перепалка Трампа и Зеленского. Фоторепортаж

Трамп и Вэнс заявили, что не позволят использовать американский народ

Как отреагировал рынок на перепалку Трампа и Зеленского

В Китае пропал министр промышленности и информационный технологий

Как подготовить автомобиль к весне. Рекомендации экспертов

В деле «Домодедово» появились документы финразведки

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
композитор Союз композиторов смерть
Материалы по теме
Умер трехкратный олимпийский чемпион по борьбе Бувайсар Сайтиев
Спорт
Умер лидер группы New York Dolls Дэвид Йохансен
Общество
После тяжелой болезни умерла защитница прав женщин из партии «Яблоко»
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 марта
EUR ЦБ: 91,57 (-0,47) Инвестиции, 01 мар, 10:20 Курс доллара на 1 марта
USD ЦБ: 88,26 (+0,56) Инвестиции, 01 мар, 10:20
Маск осудил Европу и Зеленского за ужины, пока «мужчины умирают в окопах»Политика, 23:05
Туск рассказал о разногласиях в ЕС по российским заблокированным активамПолитика, 23:03
Умер автор песен Зыкиной и Киркорова композитор Юрий МартыновОбщество, 22:57
Кадыров заявил, что у Сайтиева были проблемы с сердцемСпорт, 22:17
Рютте заявил, что США остаются привержены участию в НАТОПолитика, 22:14
Трюдо объявил о новых санкциях в отношении РоссииПолитика, 22:10
Туск рассказал о реакции лидеров стран ЕС на ссору Трампа и ЗеленскогоПолитика, 21:51
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
На севере Москвы загорелся автосервисОбщество, 21:46
«Динамо» сыграло вничью с «Ростовом» и потеряло ТюкавинаСпорт, 21:35
Стармер заявил, что Россия не может диктовать условия мира на УкраинеПолитика, 21:24
Дегтярев назвал неоценимым вклад Сайтиева в развитие спортаСпорт, 21:08
Как справиться с облысением и как устроена трансплантация волосРБК и GGmed, 20:45
Пушилин сообщил о боях в Константинополе в ДНРПолитика, 20:44
Глава Минторга США назвал условие финансовой помощи УкраинеПолитика, 20:40