Россиянку задержали за попытку контрабанды золотых украшений на ₽56 млн
В Сочи на таможенном контроле остановили вернувшуюся из Турции россиянку, которая пыталась ввезти золотые украшения на общую сумму 56 млн руб., на нее завели уголовное дело, сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы в телеграм-канале.
Как уточняет ведомство, контрабанду нашли в ее сумочке и в специальном поясном бандаже с карманами.
«Почти 1600 ювелирных изделий на сумму 56 млн руб. были найдены у гражданки России, прибывшей из Турции», — говорится в сообщении.
Женщина хотела провезти многообразные виды украшений, изготовленные из золота трех различных проб со вставками как из драгоценных камней, так и из искусственных. Среди изделий были также украшения с гравировками Cartier и Bvlgari. Общий вес всех нелегально ввезенных драгоценностей составил 6,5 кг.
По словам россиянки, привезти изделия ее попросила знакомая. Причем в дальнейшем она планировала передать их другому «получателю в Сочи». Уголовное дело завели по ст. 226.1 Уголовного кодекса (контрабанда стратегически важных товаров). Максимальное наказание по статье — 12 лет лишения свободы.
В середине декабря 2024 года организованная преступная группа пыталась вывезти из России в Дубай золотые слитки общей стоимостью 543,6 млн руб. Суд в Москве приговорил четырех фигурантов дела к срокам до семи лет и пяти месяцев колонии.
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