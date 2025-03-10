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Общество ,  
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В поселке в Ульяновской области загорелся технический магний

В поселке в Ульяновской области загорелся технический магний
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В поселке Новосельдинский, который входит в состав городского округа Ульяновска, началось возгорание технического магния, сообщила пресс-служба МЧС Ульяновской области в своем телеграм-канале.

«Сейчас в Новосельдинском на открытой территории происходит горение технического магния. Пожарно-спасательные подразделения работают», — говорится в сообщении.

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Как сообщили местному изданию «73online.ru» очевидцы, хлопки были слышны во всем Засвияжском районе Ульяновска. Источники издания в правоохранительных органах сообщили, что пострадавших в результате чрезвычайного происшествия нет.

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пожар Ульяновская область МЧС
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