В поселке в Ульяновской области загорелся технический магний

Video

В поселке Новосельдинский, который входит в состав городского округа Ульяновска, началось возгорание технического магния, сообщила пресс-служба МЧС Ульяновской области в своем телеграм-канале.

«Сейчас в Новосельдинском на открытой территории происходит горение технического магния. Пожарно-спасательные подразделения работают», — говорится в сообщении.



Читайте РБК в Telegram.