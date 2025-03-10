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Общество ,  
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Двое пожарных погибли при тушении жилого дома в Пермском крае

Фото: СК России по Пермскому краю
Фото: СК России по Пермскому краю

Двое пожарных погибли при тушении пожара в жилом доме в городе Соликамске Пермского края в результате обрушения кровли, сообщает пресс-служба МЧС России.

По данным ведомства, загорелся одноэтажный деревянно-рубленый дом на 900 кв. м, на место прибыли более 40 специалистов и 19 единиц техники.

В МЧС отметили, что пожарные отправились в дом на поиски жильцов, так как, со слов очевидцев, в нем могли находиться люди.

На данный момент открытое горение ликвидировано, добавили в ведомстве.

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В ночь на 10 марта в подмосковной деревне Высоково, расположенной в Чеховском городском округе, произошел пожар в тепличном комплексе, площадь возгорания составила 1050 кв. м. В результате пожара четыре человека погибли.

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Теги
МЧС Пермский край пожар
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