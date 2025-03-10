МО сообщило об уничтожении военных ВСУ, спрятавшихся при побеге из Суджи

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Российские военные нанесли удар по зданию в Судже Курской области, в котором прятались украинские военнослужащие во время бегства из города, сообщает Минобороны.

Местонахождение военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) выявили с помощью беспилотника.

«Во время бегства из Суджи украинские солдаты попытались укрыться в здании», — говорится в сообщении. После выявления координат российский ударный беспилотник атаковал здание.

Накануне военное ведомство отчиталось об уничтожении колонны украинской военной техники при выходе из Суджи. Тогда удар по военным ВСУ нанесли операторы беспилотников центра «Рубикон».