В Петербурге взыскали ₽100 тыс. со школы за столкновение детей лбами

Фото: Илья Московец / URA.RU / Global Look Press

Суд в Санкт-Петербурге взыскал 100 тыс. руб. со школы, в которой несовершеннолетний мальчик Саша столкнулся лбом с учеником из другого класса и сломал кости носа со смещением. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Как уточнили в суде, дети бегали на перемене по коридору на втором этаже. Саша бежал навстречу другому мальчику, оба смотрели в разные стороны. В момент столкновения учителей в коридоре не было.

В иске говорится, что учитель начальной школы допустил нахождение учеников 1–4-го классов без присмотра на территории школы во время учебного дня, в связи с чем пострадавший получил травму. «Согласно выписному эпикризу, Саше установлен тяжкий вред здоровью», — уточнили в суде. Прокуратура ранее запросила 150 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда Саше.

Директор школы и представитель не оспаривали исковые требования, хотя назвали завышенным изначальный размер суммы.