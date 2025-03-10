В Екатеринбурге мужчина избил двух студентов и устроил стрельбу

Фото: Владимир Андреев / URA.RU / TACC

В Екатеринбурге мужчина, представившийся следователем полиции, избил двух студентов и открыл по ним стрельбу, сообщает местный портал E1.RU со ссылкой на одного из пострадавших Бахтияра.

Собеседник издания рассказал, что хотел подарить девушке полет на самолете и написал нескольким пилотам, которых нашел по объявлениям, в том числе Вячеславу Ч. Один из пилотов пообещал сделать молодому человеку скидку, если тот заранее оставит хороший отзыв на его услуги. Студент согласился, однако после того, как он написал отзыв, ему начали поступать угрозы от Вячеслава.

Мужчина представился следователем из отдела полиции № 12. Он заявил, что пилот, предложивший Бахтияру скидку за отзыв, мошенник, и начал угрожать молодому человеку, заставляя его прийти в отделение. Бахтияр согласился встретиться со «следователем», они договорились поговорить вне отделения.

Студент приехал к месту встречи — СНТ «Зеленый бор» — со своей девушкой и двумя товарищами. Как рассказал URA.RU брат второго пострадавшего Роман Арапов, девушка и один из молодых людей остались в машине. Бахтияр и брат Арапова Степан пошли на встречу.

По словам Арапова, когда студенты вошли на территорию садов, мужчина (как уточнил брат пострадавшего, его полное имя — Вячеслав Чувашов) начал стрелять. «Он шел на них с дробовиком и орал: «Лежать!», «Мордой в пол!», «Руки за голову!» и стрелял. Мой брат упал, а второй бросился бежать. Он стал стрелять ему вслед, пули свистели рядом. Он испугался и тоже упал. Всего было около 15 выстрелов», — сообщил собеседник агентства.

После этого Чувашов начал по очереди избивать студентов, в частности, как рассказал Арапов, он пинал их «в лицо и затылок и бил прикладом по голове», при этом разговаривая с кем-то по громкой связи. Собеседник Чувашова призывал его не убивать студентов, «но избить до полусмерти».

Во время избиения мужчина также сорвал с руки одного из молодых людей часы и выхватил мобильник, назвав это «наградой». Бахтияр смог убежать обратно к машине и вызвать полицию. Высадив девушку из машины, он вместе с другим товарищем вернулся на автомобиле в СНТ и «задел боковым зеркалом Вячеслава». Благодаря этому у студентов появилось время подобрать Степана и уехать с места происшествия. Юношу госпитализировали с черепно-мозговой травмой.

URA.RU сообщает, что после этого к Чувашову выбежали его соседи и попытались его образумить. Тот хотел выстрелить и в них, однако не смог. Бахтияр в разговоре с E1.RU отметил, что после всего случившегося поехал с друзьями в отдел полиции № 12, туда же был доставлен Чувашов. «С нас всех взяли объяснения, Вячеслава отпустили. Провели освидетельствование у него или нет — непонятно», — рассказал пострадавший. Он подал на Чувашова заявление в полицию.

В управлении МВД по Екатеринбурга сообщили, что нападавший — местный житель 1980 года рождения — был доставлен в отдел «для выяснения всех обстоятельств», у него изъяли пневматический пистолет. В ведомстве утверждают, что «никакого отношения к полиции Екатеринбурга данный гражданин не имеет».