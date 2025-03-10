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Умерла заслуженная артистка России Татьяна Говорова

Татьяна Говорова
Татьяна Говорова (Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости)

Заслуженная артистка России, вдова актера Виктора Павлова Татьяна Говорова умерла 9 марта в возрасте 84 лет, сообщает пресс-служба Театра им. Ермоловой.

«Очень трудно поверить в эту утрату. Не стало прекрасной артистки, отзывчивого, мудрого и любимого всеми нами человека. <...> Выражаем глубокие соболезнования семье, родным, близким и друзьям Татьяны Николаевны», — говорится в сообщении.

В театре отметили, что о дате, месте и времени прощания с артисткой сообщат позже.

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Татьяна Говорова окончила драматическую студию при Центральном Детском театре, ее педагогом была актриса Мария Кнебель.

В 1961 году артистка пришла в Театр им. Ермоловой. За время службы в нем Говорова сыграла десятки ролей, среди которых Джоан в постановке «Время и семья Конвей», Мисс Браун («Мы не одни, дорогая»), Катя («Теория невероятности»), Кашкина («Прошлым летом в Чулимске») и другие.

C 1966 года Говорова была замужем за народным артистом России Виктором Павловым. Актер умер в 2006 году. Он снялся более чем в 170 фильмах, среди которых «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», «Место встречи изменить нельзя» и другие.

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Театр Ермоловой артистка театр
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