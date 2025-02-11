Внучка Стриженова опровергла сообщения о закрытом прощании с артистом
Проститься с народным артистом СССР Олегом Стриженовым, который умер в возрасте 95 лет, смогут все желающие, информация о закрытом прощании с ним является недостоверной. Об этом РБК сообщила внучка артиста Александра Стриженова.
«К сожалению, кто-то выложил информацию, что прощание будет «закрытое», и это распространили разные издания. Это не так, это церковь, туда могут прийти все желающие проститься и помолиться за дедушку», — сказала она.
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