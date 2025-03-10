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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Песков назвал понятным отказ Трампа от борьбы с «российским саботажем»

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Администрация президента США Дональда Трампа «вполне понятно» действует, пытаясь «избавиться от груза всего неэффективного, всего неправдоподобного, всего коррупционного», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Так он ответил на вопрос журналиста о сообщениях, что Вашингтон приостановил введенные бывшим президентом Джо Байденом программы, призванные «противодействовать российской кампании саботажа и диверсиям на территории США и Европы».

«Это же эфемерная абсолютно кампания. Никаких подтверждений, членораздельных подтверждений существования таких кампаний не было установлено», — сказал пресс-секретарь.

Песков отметил, что подобные обвинения также не были подтверждены «в ходе специальных разбирательств, которые предпринимались в Соединенных Штатах и Европе. «В итоге все склоняются к тому, чтобы просто провозглашать эти кампании, но не предоставлять ни одного доказательства», — добавил он.

Трамп оценил в $2 затраты России на вмешательство в выборы в США
Политика
Фото:Andrew Harnik / Getty Images

Россию неоднократно обвиняли во вмешательстве во внутренние дела стран Европы и США, в частности президентские выборы. Так, на выборах американского президента в ноябре 2024-го ФБР заявило, что избирательные участки в ряде штатов, в том числе в Мичигане, Висконсине и Джорджии, получили угрозы взрывов. По данным ведомства, сообщения поступили «с российских доменов электронной почты». В бюро отметили, что «ни одна из угроз не была признана достоверной».

В российском посольстве в стране тогда заявили, что обвинения во вмешательстве России в президентские выборы в США — «злобная клевета» и «пустышка», которые появились из-за внутриполитической борьбы в Соединенных Штатах.

В конце февраля Трамп заявил, что Россию обвиняют во вмешательстве в выборы в США за «траты в $2», хотя Соединенные Штаты тратили миллионы долларов на подобные проекты в других странах.

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Дмитрий Песков Дональд Трамп Россия США
Дмитрий Песков фото

Дмитрий Песков

пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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