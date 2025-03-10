В Ленинградской области загорелась вышка сотовой связи

Фото: ГКУ «Леноблпожспас»

Вышка сотовой связи в деревне Заневка Всеволожского района Ленинградской области загорелась в ночь на 10 марта, сообщили в областной противопожарно-спасательной службе.

Там отметили, что сообщение о возгорании поступило 10 марта в 00:35 мск. «В результате пожара сгорело два щитка на сотовой вышке. По тушению работал личный состав 154-й и 149-й пожарных частей Всеволожского отряда Леноблпожспас», — говорится в сообщении.

По данным телеграм-канала «Mash на Мойке», был совершен поджог вышки сотовой связи компании «Ростелеком». Однако в разговоре с «Фонтанкой» пресс-служба «Ростелекома» заявила, что возгорание произошло не на их объекте.

В середине февраля Санкт-Петербургский городской суд вынес приговор двоим местным жителям, организовавших поджог вышки сотовой связи весной 2024 года. Их приговорили к восьми и десяти годам лишения свободы по статье о диверсии (ст. 281 Уголовного кодекса).