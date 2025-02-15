В Якутии студента обвинили в поджоге станции сотовой связи ради ₽27 тыс.

Студент одного их технических колледжей в Якутии поджег станцию сотовой связи за 27 тыс. руб. от украинских спецслужб, на него завели уголовное дело о диверсии, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на правоохранительные органы.

«Юноша рассказал, что спецслужбы Украины, с которыми он общался через мессенджер, пообещали ему 27 тыс. руб. за поджог станции сотовой связи», — сказал собеседник агентства.

По его словам, вечером 11 февраля в полицию позвонил мужчина и сообщил о возгорании станции, находящейся недалеко от города Мирный. В качестве подозреваемого полиция задержала 20-летнего студента Мирнинского регионального технического колледжа.

В декабре 2024 года 2-й западный окружной военный суд приговорил к 16 годам лишения свободы 19-летнего студента из Воронежа, который по заданию украинской стороны пытался сорвать движение поездов с военной техникой и поджег железнодорожный шкаф.

По данным Генпрокуратуры, Иван Максимов в ноябре 2023 года вступил в переписку с представителями украинского военизированного объединения «Легион «Свобода России» (Верховный суд России признал его террористической организацией и запретил его деятельность на территории страны). Молодой человек собирался стать участником объединения.