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Политика ,  
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Губернатор Филимонов отказался отвечать на «грязные сплетни» о наркотиках

Георгий Филимонов
Георгий Филимонов (Фото: Софья Сандурская / ТАСС)

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов отказался отвечать на «мерзкие слухи» про него и наркотики, назвав их «грязными фейками».

«Меня тоже не раз спрашивали, почему не реагирую на мерзкие слухи про «наркоту», которые больше года пытаются метастазами распространять в разных сферах. Да потому что источник (а он мне абсолютно понятен) этих грязных фейков не заслуживает никакого уважения и внимания», — написал он в своем телеграм-канале.

Филимонов заявил, что готов сдать тест на запрещенные вещества «когда угодно».

Прокомментировать ситуацию глава региона решил, поскольку за него вступился отец. Тот назвал слухи о наркотиках оскорблением всей семьи и сказал, что «разбил бы рожу» тому, кто это придумал.

«Меня точно не удивить классикой информационной войны (читал об этом лекции в университете и писал книги). Но вредят маме и отцу, а за это будет спрос. Строгий и неизбежный», — заявил губернатор, поблагодарив отца.

Вологодские власти передумали запрещать работу мигрантов на стройках
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Фото:Валентина Певцова / ТАСС

В ноябре 2024 года Филимонов предложил сразиться на татами оппоненту, который распространяет в отношении него заказные сплетни. «Заодно проверим, кто ведет здоровый образ жизни, а кто поглощает запрещенные вещества», — написал Филимонов в своем телеграм-канале. «РБК Вологда» со ссылкой на местные СМИ уточнил, что неизвестным оппонентом может быть основной бенефициар «Северстали» Алексей Мордашов. Тот позже ответил Филимонову: «Я время от времени читаю его различные высказывания. Как я понимаю, у него, наверное, есть со мной конфликт, но у меня с ним точно нет». В феврале 2024 года власти Вологодской области запретили мигрантам работать на стройках. В «Северстали» заявили, что это может помешать десяткам проектов, в том числе инвестиционной программе компании на череповецкой промышленной площадке. Там напомнили, что сумма инвестиций в нее на 2025 год заявлена в размере более 120 млрд руб. Позже власти передумали вводить запрет.

Филимонов был назначен врио губернатора региона в октябре 2023 года, после того как президент России Владимир Путин подписал указ об отставке Олега Кувшинникова, который руководил Вологодской областью с 2011 года. На выборах в сентябре 2024 года Филимонов победил от партии «Единая Россия», набрав 62,3% голосов.

В феврале 2025 года на сайте Change.org появилась петиция на имя Путина с просьбой прекратить досрочно полномочия губернатора Вологодской области. По данным сайта, ее подписали более 30 тыс. пользователей. Филимонов назвал «цирком-шапито» петиции, «заряженные ботами».

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Теги
Вологодская область Георгий Филимонов наркотики
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