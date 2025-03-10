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В Петербурге возбудили дело о хищении букетов с Пискаревского кладбища

В Петербурге возбудили дело против похитивших букеты с Пискаревского кладбища
Пискаревское мемориальное&nbsp;кладбище
Пискаревское мемориальное кладбище (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело в отношении мужчины и женщины, похитивших 12 букетов с Пискаревского мемориального кладбища в Международный женский день. Об этом сообщила пресс-служба управления МВД по городу и Ленобласти.

В полиции рассказали, что получили сообщение о задержании двух человек от охранника кладбища рано утром 8 марта. Он заметил 39-летнего мужчину и 27-летнюю женщину, когда те загружали кладбищенские букеты в свой автомобиль.

Задержанных доставили в полицию. Дело против них возбудили о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения — п. «а» ч. 2 ст. 244 Уголовного кодекса. Эта статья предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Пискаревское кладбище расположено на северо-востоке Петербурга, это самое большое в мире мемориальное кладбище, посвященное жертвам Второй мировой войны. Там находятся массовые захоронения жертв блокады Ленинграда и воинов Ленинградского фронта, а также мемориал павшим.

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Фото:Алексей Майшев / РИА Новости

78.ru и издание «Подъем» пишут, что цветы, которые пытались похитить задержанные, за несколько дней до этого возложил к мемориалу премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн.

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Теги
Санкт-Петербург кладбище цветы Букеты 8 Марта уголовное дело МВД
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