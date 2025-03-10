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Экономика ,  
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В трех регионах России появятся новые особые экономические зоны

Михаил Мишустин
Михаил Мишустин (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

В Московской, Вологодской и Новосибирской областях будут созданы новые особые экономические зоны (ОЭЗ), соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

ОЭЗ «Большой Серпухов» появится на юге Московской области, в ее пределах планируется реализовать семь инвестиционных проектов с общей суммой вложений более 8 млрд руб. В частности, в этой зоне хотят запустить производство лекарств и автономных систем пожаротушения, а также разработать систему для дезинфекции и стерилизации медицинских приборов, создать отечественное оборудование для исследования ДНК.

Как отметили в кабмине, в «Большом Серпухове» будет создано почти 900 рабочих мест.

В окрестностях Вологды будет создана особая экономическая зона промышленно-производственного типа, она получит название «Вологодская». На этой территории должны появиться пять компаний по производству мебели, подшипников, амальгамных ламп низкого давления, домокомплектов и деревянных стройматериалов, а также металлургическое предприятие.

Объем инвестиций в вологодскую ОЭЗ составит более 8,7 млрд руб. Также местные власти планируют направить из регионального бюджета более 1,5 млрд руб. на создание инфраструктуры в этой зоне. Там планируется создать 788 новых рабочих мест.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

На территории двух районов Новосибирской области, расположенных рядом с Новосибирском, появится одноименная зона. Власти ожидают, что там будет работать пять компаний, которые привлекут более 9,2 млрд руб. инвестиций и образуют более 700 рабочих мест.

В этой ОЭЗ инвесторы хотят создать два транспортно-логистических центра, два завода по производству тротуарной плитки и электротехнического оборудования и безотходную лесопильную линию.

В октябре 2024 года заместитель председателя правительства Александр Новак отмечал, что в России действуют 53 особые экономические зоны, в которых работают 1,2 тыс. резидентов. Как отмечают в кабмине, резиденты ОЭЗ могут пользоваться налоговыми льготами и таможенными преференциями, а также «рассчитывать на снижение арендных платежей».

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Теги
особая экономическая зона Вологодская область Московская область Новосибирская область
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