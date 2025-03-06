Пожар на территории тайваньской АЭС. Видео

В 50 м от оборудования АЭС «Мааньшань» произошел пожар. Огонь потушили, угрозы безопасности нет, утверждает энергокомпания

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На атомной электростанции «Мааньшань», расположенной на юге Тайваня, вспыхнул пожар. Его потушили, возгорание не представляет угрозы безопасности, сообщила Taiwan Power Company (Taipower), передает Reuters.

Пожар произошел в 50 м от оборудования и не повлиял на выработку электричества, уточнила компания.

Дым заметили около 11:30 по местному времени (6:30 мск), передает DimsunDaily.

АЭС «Мааньшань» стала третьей ядерной электростанцией на Тайване. Она начала работу в 1984 году с прогнозируемым сроком службы 60 лет. АЭС оснащена двумя реакторами, мощность каждого — примерно 15 ТВт⋅ч электроэнергии в год.

За 41 год работы на станции произошло несколько инцидентов: в 1985-м поломка турбины привела к пожару и последующему отключению реактора, после чего первый блок около года был закрыт на ремонт. В 2001 году из-за нестабильности сети и проблем, связанных с системами охлаждения, АЭС ненадолго перестала подавать электричество.