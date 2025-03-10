Губернатор Гусев: над Воронежской областью за ночь уничтожили несколько дронов

Над Воронежской областью за ночь уничтожили несколько беспилотников

Силы противовоздушной обороны (ПВО) и средства РЭБ сбили и подавили несколько беспилотников в двух районах Воронежской области, сообщил глава региона Александр Гусев.

«Отбой опасности атаки БПЛА в регионе!» — написал он в своем телеграм-канале.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, уточнил губернатор.

Власти Воронежской области объявили опасность атаки дронов вечером 9 марта.

В ночь на воскресенье Гусев сообщил об уничтожении более пяти дронов.