 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Над Воронежской областью за ночь уничтожили несколько беспилотников

Губернатор Гусев: над Воронежской областью за ночь уничтожили несколько дронов
Сюжет
Военная операция на Украине

Силы противовоздушной обороны (ПВО) и средства РЭБ сбили и подавили несколько беспилотников в двух районах Воронежской области, сообщил глава региона Александр Гусев.

«Отбой опасности атаки БПЛА в регионе!» — написал он в своем телеграм-канале.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, уточнил губернатор.

В Воронежской области сообщили о последствиях атаки дрона
Политика
Фото:Минобороны России / Global Look Press

Власти Воронежской области объявили опасность атаки дронов вечером 9 марта.

В ночь на воскресенье Гусев сообщил об уничтожении более пяти дронов.

Читайте РБК в Telegram.

ВТБ Мои Инвестиции

Низкие комиссии. Ежедневная подборка инвестиционных идей

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

Реклама, Банк ВТБ (ПАО), 0+

Теги
Воронежская область Александр Гусев дроны ВСУ беспилотники Военная операция на Украине
Материалы по теме
В Воронежской области сообщили о последствиях атаки дрона
Политика
Губернатор сообщил о сбитом у границ Воронежской области дроне
Политика
Над Воронежской областью сбили несколько дронов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 8 марта
EUR ЦБ: 96,86 (+0,26) Инвестиции, 07 мар, 17:33 Курс доллара на 8 марта
USD ЦБ: 89,14 (-0,44) Инвестиции, 07 мар, 17:33
В Иране начались учения России, Ирана и Китая «Морской пояс»Политика, 07:06
Будущий премьер Канады заявил, что она никогда не будет частью СШАПолитика, 07:02
«Творческая математика»: топ-5 уловок банков при рекламе ставок по вкладуPro, 07:01
Силовики столкнулись с дефицитом оборудования для взлома смартфоновТехнологии и медиа, 07:01
«РИА Новости» сообщило об отсутствии претендентов на наследство МавродиОбщество, 06:26
Economist рассказал о странной ситуации из-за переговоров США и УкраиныПолитика, 06:19
Над Воронежской областью за ночь уничтожили несколько беспилотниковПолитика, 06:03
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Трамп усомнился в неуважении к нему со стороны ПутинаПолитика, 05:48
Алаудинов назвал историческим «бросок через трубу» в Курской областиПолитика, 05:40
На Украине описали переговоры с США пословицей «яке їхало, таке здибало»Политика, 05:29
Трамп заявил о недостаточном желании мира со стороны КиеваПолитика, 04:42
«РИА Новости» сообщило, что Артемию Лебедеву выписали штрафПолитика, 04:36
Кузен Джей Ди Вэнса участвовал в боях на стороне КиеваПолитика, 04:25
Россия и США запросили экстренные консультации СБ ООН по СирииПолитика, 03:37