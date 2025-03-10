Над Воронежской областью за ночь уничтожили несколько беспилотников
Губернатор Гусев: над Воронежской областью за ночь уничтожили несколько дронов
Силы противовоздушной обороны (ПВО) и средства РЭБ сбили и подавили несколько беспилотников в двух районах Воронежской области, сообщил глава региона Александр Гусев.
«Отбой опасности атаки БПЛА в регионе!» — написал он в своем телеграм-канале.
По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, уточнил губернатор.
Власти Воронежской области объявили опасность атаки дронов вечером 9 марта.
В ночь на воскресенье Гусев сообщил об уничтожении более пяти дронов.
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