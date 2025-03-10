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Военная операция на Украине ,  
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Захарова раскритиковала экс-главу МИД за «советы» Зеленскому

Захарова раскритиковала экс-главу МИД Козырева за советы Зеленскому
Сюжет
Военная операция на Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала экс-министра иностранных дел Андрея Козырева за «советы» президенту Украины Владимиру Зеленскому. Свою позицию она изложила у себя в телеграм-канале.

«Послушайте Козырева. Он рассуждает о том, как лучше Зеленскому расправляться с Россией. Представляете, какую политику он проводил, сидя на Смоленке (в здании МИД. — РБК)?» — высказалась дипломат.

К посту Захарова прикрепила беззвучный отрывок из интервью Козырева журналисту Дмитрию Гордону (Минюст включил его в реестр иноагентов), который подписала словом «преступники».

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Политика
Владимир Зеленский

6 марта Козырев дал Гордону интервью, в котором заявил, что Зеленскому нужно «стоять на том, с чего он начал», а именно: просить оружие и подчеркивать, что он «не ступит» за границу. «Зеленский — это ваше ядерное оружие», — сказал бывший министр.

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Мария Захарова МИД Владимир Зеленский Андрей Козырев Военная операция на Украине
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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