Захарова раскритиковала экс-главу МИД за «советы» Зеленскому

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала экс-министра иностранных дел Андрея Козырева за «советы» президенту Украины Владимиру Зеленскому. Свою позицию она изложила у себя в телеграм-канале.

«Послушайте Козырева. Он рассуждает о том, как лучше Зеленскому расправляться с Россией. Представляете, какую политику он проводил, сидя на Смоленке (в здании МИД. — РБК)?» — высказалась дипломат.

К посту Захарова прикрепила беззвучный отрывок из интервью Козырева журналисту Дмитрию Гордону (Минюст включил его в реестр иноагентов), который подписала словом «преступники».

6 марта Козырев дал Гордону интервью, в котором заявил, что Зеленскому нужно «стоять на том, с чего он начал», а именно: просить оружие и подчеркивать, что он «не ступит» за границу. «Зеленский — это ваше ядерное оружие», — сказал бывший министр.