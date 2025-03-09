 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Летевший в Индию 10 часов самолет вернулся из-за засорившихся туалетов

Самолет индийской авиакомпании Air India вернулся в аэропорт вылета спустя почти 10 часов полета из-за засорившихся туалетов на борту, сообщает One Mile At A Time.

По его данным, описываемые события произошли 5 марта. Речь идет о рейсе AI126 из Чикаго в Дели. Пассажиры летели на самолете Boeing 777-300ER.

Судно вылетело из аэропорта О'Хара в 19:24 мск (11:24 по местному времени), всего полет должен был занять примерно 14 часов, однако уже спустя четыре часа после вылета самолет развернулся и приземлился в Чикаго в 6:08 6 марта по московскому времени (21:08 5 марта — по местному). Всего полет занял 9 часов 44 минуты.

Авиакомпания сообщила, что это произошло по «техническим причинам». По словам пассажирам, причиной стали засорившиеся туалеты.

Самолет простоял двое суток в Чикаго — до 22:00 мск 7 марта. Согласно заявлению Air India, пассажирам предоставили жилье.

Информация о том, что рейс вернулся обратно в Чикаго, представлена также на сайте Flightradar.

Вылетевший из Москвы в Ереван самолет срочно вернулся в аэропорт
Общество
Фото:Эдгар Брещанов / Global Look Press

Ранее, 6 марта, лайнер авиакомпании «Азимут», следовавший рейсом Москва — Ереван вернулся в аэропорт вылета из-за того, что у одной из систем самолета сработал индикатор. Перевозчик тогда не указал, какая именно неполадка возникла в лайнере.

Читайте РБК в Telegram.

ВТБ Мои Инвестиции

Низкие комиссии. Ежедневная подборка инвестиционных идей

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

Реклама, Банк ВТБ (ПАО), 0+

Теги
Индия самолет туалеты Чикаго
Материалы по теме
Вылетевший из Москвы в Ереван самолет срочно вернулся в аэропорт
Общество
Самолет Red Wings вернулся в аэропорт Жуковский из-за технического сбоя
Общество
Аэропорты Ярославля, Грозного и Владикавказа возобновили прием самолетов
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 марта
EUR ЦБ: 96,86 (+0,26) Инвестиции, 07 мар, 17:33 Курс доллара на 8 марта
USD ЦБ: 89,14 (-0,44) Инвестиции, 07 мар, 17:33
Трамп заявил, что Зеленский забрал у США деньги, как конфету у ребенкаПолитика, 23:22
Против сторонников Джорджеску применили слезоточивый газПолитика, 22:55
Летевший в Индию 10 часов самолет вернулся из-за засорившихся туалетовОбщество, 22:45
Куда любит ездить шеф-повар и совладелец ресторанов Selfie, Гвидон и IKRAРБК и WEY, 22:22
Глава ДНР рассказал о переброске сил ВСУ из Курской областиПолитика, 22:06
ЦИК Румынии отклонил заявку Джорджеску на участие в выборах президентаПолитика, 21:56
Число жертв столкновений в Сирии превысило 1 тыс. человекПолитика, 21:42
Призвание: как найти дело, для которого вы созданы
Интенсив РБК Pro поможет разобраться в себе и прекратить поиски
Подробнее
Петросяна выписали из больницыОбщество, 21:34
«Спартак» проиграл «Рубину» в матче РПЛ с двумя удалениямиСпорт, 21:33
Лестница абстракции: как говорить, чтобы вас слушали и понималиРБК и Dar, 21:25
Маск назвал главу МИД Польши маленьким человеком после слов о StarlinkПолитика, 21:11
Голы Мбаппе и Винисиуса принесли «Реалу» победу над «Райо Вальекано»Спорт, 20:59
Сборная Норвегии призналась в читерстве с экипировкой на домашнем ЧМСпорт, 20:53
Где купить квартиру в 2025 году: 5 новых проектов в Москве и областиРБК и ПИК, 20:33