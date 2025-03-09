Летевший в Индию 10 часов самолет вернулся из-за засорившихся туалетов

Самолет индийской авиакомпании Air India вернулся в аэропорт вылета спустя почти 10 часов полета из-за засорившихся туалетов на борту, сообщает One Mile At A Time.

По его данным, описываемые события произошли 5 марта. Речь идет о рейсе AI126 из Чикаго в Дели. Пассажиры летели на самолете Boeing 777-300ER.

Судно вылетело из аэропорта О'Хара в 19:24 мск (11:24 по местному времени), всего полет должен был занять примерно 14 часов, однако уже спустя четыре часа после вылета самолет развернулся и приземлился в Чикаго в 6:08 6 марта по московскому времени (21:08 5 марта — по местному). Всего полет занял 9 часов 44 минуты.

Авиакомпания сообщила, что это произошло по «техническим причинам». По словам пассажирам, причиной стали засорившиеся туалеты.

Самолет простоял двое суток в Чикаго — до 22:00 мск 7 марта. Согласно заявлению Air India, пассажирам предоставили жилье.

Информация о том, что рейс вернулся обратно в Чикаго, представлена также на сайте Flightradar.

Ранее, 6 марта, лайнер авиакомпании «Азимут», следовавший рейсом Москва — Ереван вернулся в аэропорт вылета из-за того, что у одной из систем самолета сработал индикатор. Перевозчик тогда не указал, какая именно неполадка возникла в лайнере.