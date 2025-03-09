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Военная операция на Украине ,  
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Глава ДНР рассказал о переброске сил ВСУ из Курской области

Сюжет
Военная операция на Украине
Военнослужащие ВС России&nbsp;на одной из дорог на Красноармейском направлении
Военнослужащие ВС России на одной из дорог на Красноармейском направлении (Фото: Станислав Красильников / РИА Новости)

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали перебрасывать свои силы, предположительно, с Курского направления, сообщил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин. По его словам, об этом свидетельствуют участившиеся контратаки.

«Противник перебрасывает дополнительные силы, судя по всему, с Курского направления, потому что участились контратаки», — сказал он.

Как заявил Пушилин, это связано с тем, что ВСУ понимают «всю печальность ситуации» на Красноармейком и Курахово-Великоновоселковском направлениях.

Украинским военным удается добиться локальных успехов за счет массовой переброски сил, однако успехи носят временный характер, уточнил глава ДНР. Он отметил, что в настоящее время ВСУ пытаются контратаковать Дзержинск, но российская армия держит ситуацию под контролем.

Кроме этого, Пушилин рассказал об улучшении позиций Вооруженных сил России на Краснолиманском направлении, несмотря на отсутствие быстрых и прорывных движений.

Пушилин сообщил о боях в Константинополе в ДНР
Политика
Фото:сервис «Яндекс.Карты»

В воскресенье, 9 марта, Минобороны России сообщило о взятии под контроль населенного пункта Константинополь в ДНР. Это село находится в Великоновоселковском районе на западе региона, в 2 км от села Андреевка, которое перешло под контроль России 6 марта.

О боевых действиях в Контантинополе Пушилин написал 2 марта. По его словам, российские военные вели бои в этом населенном после взятия под контроль села Улаклы.

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Теги
ДНР Курская область ВСУ Денис Пушилин
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