Рядом с Иерусалимом нашли 1500-летний скелет женщины в цепях

Фото: Matan Chocron / IAA

Археологи нашли рядом с Иерусалимом 1500-летнее захоронение женщины, которая была обмотана в тяжелые металлические цепи, сообщает издание Livescience. На момент смерти ей было от 30 до 60 лет.

Подробные результаты исследования опубликованы в научном журнале Journal of Archaeological Science: Reports.

Раскопки проходили в византийском монастыре Хирбат-эль-Масани в 3 км к северо-западу от Иерусалима. Помимо скелета в цепях, в склепах нашли останки нескольких мужчин, женщин и детей.

Как считают, археологи, та женщина была закована в цепи из религиозных соображений. В 380 году н.э. получила распространение практика аскетизма, которая предполагала воздержание от мирских удовольствий ради духовности.

Однако, как утверждают ученые, экстремальные аскетичные методы широко использовали мужчины, женщины же чаще прибегали к медитациям и посту.

Хотя в прошлом при раскопах археологи уже находили похожие скелеты, подобные методы аскез среди женщин все равно крайне необычны.