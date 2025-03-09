СК возбудил дело из-за ракетного удара ВСУ по рынку в Херсонской области

Следственный комитет возбудил уголовное дело, после того как Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар с помощью ракетной системы залпового огня HIMARS по рынку в Херсонской области, сообщает пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

«Возбуждено уголовное дело по факту удара ВСУ по рынку в Великих Копанях Херсонской области», — говорится в сообщении.

Село Великие Копани находится менее чем в 30 км к юго-востоку от Херсона, правый берег которого остается под контролем Киева.

ВСУ нанесли удар по рынку двумя ракетами днем 9 марта. Ранее ТАСС сообщил, что в результате обстрела погиб человек, до этого было известно о семи пострадавших. По данным «РИА Новости», детей среди раненых нет.

Пострадавших отправили в Скадовскую больницу, при необходимости их направят на лечение в Крым, уточнили в минздраве региона.