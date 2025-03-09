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Военная операция на Украине ,  
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В Херсонской области из-за удара HIMARS по рынку погиб один человек

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: SALDO_VGA / Telegram
Фото: SALDO_VGA / Telegram

В результате ракетного удара с помощью ракетной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по рынку в селе Великие Копани Херсонской области погиб один мирный житель, сообщает ТАСС со ссылкой на минздрав региона.

В пресс-службе херсонского губернатора ранее сообщали о семи пострадавших.

По предварительным данным, детей среди пострадавших нет, заявил в минздраве агентству «РИА Новости».

Село Великие Копани находится менее чем в 30 км к юго-востоку от Херсона, правый берег которого остается под контролем Киева.

Херсонский губернатор заявил об ударе ВСУ по рынку двумя ракетами
Политика
Фото:SALDO_VGA / Telegram

Губернатор региона Владимир Сальдо написал об ударе двумя ракетами в 17:21 мск. Пострадавших отправили в Скадовскую больницу, при необходимости их направят на лечение в Крым, уточняли в минздраве региона.

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Теги
Херсонская область РСЗО HIMARS пострадавшие Минздрав погибший
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