В Херсонской области из-за удара HIMARS по рынку погиб один человек

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В результате ракетного удара с помощью ракетной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по рынку в селе Великие Копани Херсонской области погиб один мирный житель, сообщает ТАСС со ссылкой на минздрав региона.

В пресс-службе херсонского губернатора ранее сообщали о семи пострадавших.

По предварительным данным, детей среди пострадавших нет, заявил в минздраве агентству «РИА Новости».

Село Великие Копани находится менее чем в 30 км к юго-востоку от Херсона, правый берег которого остается под контролем Киева.

Губернатор региона Владимир Сальдо написал об ударе двумя ракетами в 17:21 мск. Пострадавших отправили в Скадовскую больницу, при необходимости их направят на лечение в Крым, уточняли в минздраве региона.