В Роскачестве напомнили дачникам о необходимости уплаты нового налога

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Россияне, у которых на дачных участках есть сооружения с капитальным фундаментом, с 1 марта 2025 года обязаны платить на них налог, сообщает пресс-служба Роскачества.

«Необходимость платить за капитальные строения была введена еще в 2022 году <...> в этом году просто налогообложение принято в новых областях, плюс расширяется список тех объектов, за которые нужно платить налог», — говорится в сообщении.

Капитальным фундаментом считается основание строения, которое нельзя разобрать, не нанеся тем самым строению существенный урон, уточнили в Роскачестве. Под эту категорию не попадают строения без фундамента. Так, например, навесы, теплицы, уличные туалеты и другие подобные сооружения.

Кроме этого, эксперты предупредили, что объекты с капитальным фундаментом необходимо зарегистрировать в Росреестре. В противном случае Федеральная налоговая служба сама назначит налог и штраф за уклонение от декларирования.

Ставка варьируется от 0,1 до 0,3%, уточнили в Роскачестве. При этом владелец может освободить от налога на выбор одну хозпостройку площадью не более 50 кв. м. Также от налога могут быть освобождены ряд граждан в зависимости от региона проживания.

Ежегодно до 1 декабря россияне должны заплатить налог на имущество физлиц. Налог уплачивается за всю недвижимость, находящуюся в собственности: квартиры, дачи, гаражи и даже недостроенные объекты. При расчете налога базой для расчета служит кадастровая стоимость объекта.