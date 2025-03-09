Путин попросил женщину-медика из Тувы не возвращаться на фронт

Владимир Путин и Айдысмаа Монгуш (Фото: Михаил Метцель / РИА Новости)

Президент Владимир Путин попросил военного медика Айдысмаа Монгуш, которая вынесла тело своего супруга с поля боя, не возвращаться в зону боевых действий, а заняться детьми. Об этом он заявил в четверг, 6 марта, во время посещения Единого центра поддержки участников военной операции и членов их семей в Москве.

Тогда президент встретился с женщинами — участницами военной операции, матерями и женами военных, а также с сотрудницами фонда «Защитники Отечества».

Монгуш рассказала Путину, как вынесла тело мужа, которого не видела год из-за службы. Она живет в Кызыле, у нее трое детей — два сына пяти и 11 лет, а также девятилетняя дочка.

«Прошу вас этого не делать. Правда, я без всякой иронии, без шуток. Все-таки ребятишки есть у вас, надо поднимать их, мама должна быть рядом», — отметил Путин, говоря о продолжении службы (цитата по сайту Кремля).

Встреча прошла в преддверии 8 Марта, президент поздравил женщин с наступающим праздником и выразил особые слова благодарности участницам военной операции на Украине.